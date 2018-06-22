В Прионежье чествовали выпускников

Глава Прионежского района Вадим Сухарев поздравил выпускников, достигших высоких результатов в учебе, дополнительном образовании, общественной жизни и спорте.

Номинантами стали 18 ребят из разных уголков Прионежского района. В приветственном слове глава района отметил:

"Приятно видеть знакомые лица на торжественной церемонии. Все выпускники успели заявить о себе на мероприятиях разного уровня, фестивалях, конкурсах, проявить себя не только на уровне района, но и Республики и даже Российской Федерации. Важно, что среди нашей талантливой молодёжи больше половины ребят претендуют на медаль "За особые успехи в учении", - сказал Сухарев.

После вступительной речи Вадим Сухарев и глава районной администрации Прионежского муниципального района Григорий Шемет лично приступили к награждению выпускников.

"Важно показать ребятам, что только от их усердия, трудолюбия и вовлечённости не только в учебный процесс, но и в общественную жизнь района и республики зависит их успех в будущем", - сказал Шемет.

Среди номинантов оказалось большое количество спортсменов. Волейбол, вольная борьба, легкая атлетика — вот неполный перечень того, чем занимается молодёжь Прионежья. Много среди выпускников волонтеров, общественников, членов молодежного совета Прионежского района.

"Прионежский район уникален на фоне других районов республики. Ребята, поступившие в учебные заведения Карелии, как правило, остаются жить на территории района, поддерживают постоянную связь с родным районом, проводят тут большое количество времени. Мы должны использовать этот потенциал и в будущем дать возможность ребятам работать в родном районе", - добавил Сухарев.

Руководство района и родители пожелали ребятам успехов в дальнейшей взрослой жизни.