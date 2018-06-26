В Прионежье ищут людей, построивших дорогу на землях сельхозназначения

В районе села Деревянное обнаружены земли сельхозназначения, где неизвестные загубили плодородный слой почвы, нарушителей ждет наказание, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В рамках рейда в июне старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора Карелии на земельных участках сельскохозяйственного назначения в районе села Деревянное Прионежского района выявил нарушения земельного законодательства, выразившиеся в перекрытии плодородного слоя почвы путем складирования древесных опилок и строительства подъездной дороги.

Также все земельные участки находятся в заброшенном состоянии, на всей территории участков преобладает сорная и древесно–кустарниковая растительность.

Все земельные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства.

В данных случаях усматриваются признаки нарушения земельного законодательства. Нарушителей ждет штраф.

Для пресечения выявленных нарушений принимаются меры по установлению виновных лиц.