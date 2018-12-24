В Прионежье наградили лауреатов 2018 года

В администрации Прионежского района прошла торжественная церемония награждения лауреатов 2018 года.

Почетного звания "Лауреат Прионежского района 2018 года" были удостоены 12 человек. Среди них учителя, воспитатели, производственники, активисты и общественные деятели. А старший участковый из поселка Ладва-Ветка Игорь Орлов стал лауреатом не только в Прионежском районе, но и вошел в число победителей республиканского конкурса "Человек года". Капитан полиции удостоен почетного звания за достижение высоких результатов в служебной деятельности, победу в региональном конкурсе "Народный участковый" и большой вклад в обеспечение правопорядка в 2018 году.

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