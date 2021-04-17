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В Прионежье водитель остался без машины после разговора с инспектором (ФОТО)

Новости. Общество
14:16, 18 Апреля 2021
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В Прионежском районе инспекторы отстранили от управления автомобилем водителя с признаками опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

На станции Шуйская в Прионежском районе автоинспекторы в воскресенье, 18 апреля остановили «Жигули», за рулём которых находился 27-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В отношении водителя были составлены административные материалы. Он будет оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен права управления транспортом на срок до двух лет - решение примет суд.

Автомобиль переместили на стоянку.

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Комментарии

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врунофф
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