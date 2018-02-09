В Прионежье женщина обокрала стройку, куда устроилась работать

Прионежские полицейские установили подозреваемую в кражах материалов и оборудования со строящегося дома, сообщает МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление о хищении имущества, совершенном в одном из поселков. Из строящегося многоквартирного дома пропали стройматериалы и оборудование. Ущерб оценен в 77 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 42-летняя местная жительница, которая была нанята на отделочные работы. Женщина проникла в закрытый подъезд и сначала похитила обои, затем вынесла два конвектора и два бойлера.

В последнем эпизоде ей помог мужчина, который не подозревал, что помогает незаконно выносить предметы.

Все украденное женщина продала.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 У КРФ ("Кража"). Подозреваемая дала признательные показания. Ранее в биографии гражданки есть судимость за тяжкое преступление против личности.