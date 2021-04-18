В Прионежской сетевой компании сообщили, где будут проводиться ремонты в электросетях на следующей неделе

АО «ПСК» продолжает ремонтные работы на энергообъектах с целью повышения надежности энергоснабжения потребителей.

Как сообщили в компании, запланированы работы по технологическому присоединению к электрическим сетям, а также расчистка трасс линий электропередачи. Энергетики предупреждают, что в связи с этим возможны временные отключения потребителей, и просят отнестись к этому с пониманием.

Временные отключения с 19 по 25 апреля возможны:

Кемский муниципальный район:

— 19, 22 и 23 апреля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Вокзальная, Северная.

— 22 апреля с 9.30 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Подужемская, Белопорожская.

Лоухский муниципальный район:



— 21 апреля с 11.00 до 16.00. Поселок Энгозеро.

— 28 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Амбарный: улица Железнодорожная.





Костомукшский городской округ:

— 19 апреля с 10.00 до 11.00. Город Костомукша: улица Лувозерская.





Медвежьегорский муниципальный район:

— 19 апреля с 13.00 до 16.00. Поселки Челмужи, Волозеро, Огорелыши. Деревни: Немино, Возрицы, Тихвин бор, Сергиево, Данилово.

— 20 апреля с 10.00 до 11.00. Поселок Лумбуши: улицы Центральная, Новая (дом 5), Верховье, Брюхово, Красильниково; поселок Пиндуши: улица Нефтебазы (дома 1, 2, 2-А, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16).

— 20 апреля с 13.30 до 16.30. Город Медвежьегорск: улицы Горького (частично), Мурманская (частично), здания районной прокуратуры, гаражей.

— С 22 по 25 апреля с 9.00 до 17.00. Поселки Сергиево, Огорелыши, деревня Данилово (потребители поселка Огорелыши и деревни Данилово с 11.00 до 16.00 будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции), деревня Шайдома.





Муезерский муниципальный район:

— 21 апреля с 20.00 до 00.00. Поселок Муезерский (частично).





Кондопожский муниципальный район:

— с 19 по 25 апреля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга: улицы Пролетарская, Молодежная, Уницкая, Железнодорожная, Центральная (дома 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 10, 12, 18, 20, 15, 17, 19-26, 28), Привокзальная (дома 1, 2), Коммунальная (дома 9, 11, 12, 13, 14, 4, 5, 10), Школьная, Советов (дома 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13), здания АТС, д/сада, модульная котельная, БОС, школы, «Почты России», лесничества, поселковой администрации, амбулатории, аптечного пункта, дома культуры.

— 20 и 21 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Коммунальная.

— с 23 по 25 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга: улицы Центральная (дома 29, 29-А, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 51-67, 36, 38, 46-50, 68, 69, 70), Лесная, Железнодорожная (дом 4).





Прионежский муниципальный район:

— 19, 20 и 21 апреля с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга, здания Прионежского центрального лесничества, ООО «Вода Карелии», СНТ «Белые ключи», ПОО СВПСН «Гранит», СНТ «Нелукса».

— 19 и 20 апреля с 9.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец: улица Нижняя (правая сторона).

— 21 апреля с 9.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец (левая сторона).

— 22 апреля с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец: 2-й километр.

— 23 апреля с 9.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улицы Мирная, Луговая.





Пряжинский национальный район:

— С 19 по 25 апреля с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро: Новый переулок, 28-й километр, 33-й километр, СНТ «Падозеро», СНТ «Надежда».





Калевальский национальный район:

— 19 апреля с 9.30 до 12.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Энергетиков (дома 1-4), вышка МТС.

— 19 апреля с 11.00 до 13.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

— 20 апреля с 9.30 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Гористая (дома 14, 16, 18), Железнодорожная (дома 5-А, 7-А, 12), Березовая, Зелёная.

— 21 апреля с 11.00 до 15.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

— 22 апреля с 11.00 до 17.00. Поселки: Кепа, Луусалми.





Сегежский муниципальный район:

— 19 апреля с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Лесная (дом 3-А).

— 20 апреля с 10.00 до 12.00. Поселок Идель: улицы Центральная, Молодежная, Гористая.

— 20 апреля с 13.00 до 15.00. Поселок Идель: улица Лесная.

— 22 апреля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Маяковского (дома 8, 10, 12-А), Карельская (дома 10-А, 14-А).

— 23 апреля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Советская (дома 16-А, 18, 18-А, 19-22).





Лахденпохский муниципальный район:

— 19 апреля с 10.00 до 14.00. Город Лахденпохья: улица Гагарина.

— 20 апреля с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: переулок Сосновый.





Сортавальский муниципальный район:

— С 20 по 25 апреля с 9.00 до 17.00 Город Сортавала: улицы Большая, Луговая, Малая Луговая, Выборгское шоссе.





Олонецкий муниципальный район:

— с 19 по 22 апреля с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Октябрьская, Комсомольская.

— 22 апреля с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Украинская (дома 38-48), Сосновый бор.