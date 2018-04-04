В Прионежском районе Карелии ликвидируют скорую помощь

С 1 июня Прионежская центральная районная больница сокращает должности в пунктах скорой медицинской помощи в поселках Ладва, Шелтозеро, Деревянка.

Приказ об этом подписал 29 марта главврач ЦРБ Сергей Смирнов.

Как следует из документа, в поселках Ладва, Шелтозеро, Деревянка сокращаются ставки врачей, фельдшеров, медсестер, водителей в пунктах скорой медпомощи.

Отметим, что документ за подписью Сергея Смирнова появился после того, как министр здравоохранения Карелии Марина Швец подписала приказ "Об организации скорой медицинской помощи населению Прионежского района Карелии". В нем главе ЦРБ поручается "обеспечить подготовку и проведение необходимых реорганизационных мероприятий в ГБУЗ РК "Прионежская ЦРБ" в связи с перераспределением в 2018 год зон ответственности по оказанию скорой медицинской помощи населению Прионежского района в с. Шелтозеро, п.Ладва, и ст. Деревянка в ГБУЗ РК "Больница скорой медицинской помощи".

Таким образом, скорая в эти населенные пункты будет выезжать к больным из Петрозаводска.

"Уважаемая депутат ЗС, какие лично вы приняли меры по недопущению закрытия пункта скорой медицинской помощи в с. Шелтозеро? Или как обычно отсидитесь, а проблему решим мы сами. Только потом не надо пиариться, что вы работаете для людей. Решим все без вас, не сомневайтесь. Позор таким депутатам!" – написала в Facebook глава Шелтозера Ирина Сафонова.