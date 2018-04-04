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Новости. Общество
10:04, 04 Апреля 2018

В Прионежском районе Карелии ликвидируют скорую помощь

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С 1 июня Прионежская центральная районная больница сокращает должности в пунктах скорой медицинской помощи в поселках Ладва, Шелтозеро, Деревянка.

Приказ об этом подписал 29 марта главврач ЦРБ Сергей Смирнов.

Как следует из документа, в поселках Ладва, Шелтозеро, Деревянка сокращаются ставки врачей, фельдшеров, медсестер, водителей в пунктах скорой медпомощи.

Отметим, что документ за подписью Сергея Смирнова появился после того, как министр здравоохранения Карелии Марина Швец подписала приказ "Об организации скорой медицинской помощи населению Прионежского района Карелии". В нем главе ЦРБ поручается "обеспечить подготовку и проведение необходимых реорганизационных мероприятий в ГБУЗ РК "Прионежская ЦРБ" в связи с перераспределением в 2018 год зон ответственности по оказанию скорой медицинской помощи населению Прионежского района в с. Шелтозеро, п.Ладва, и ст. Деревянка в ГБУЗ РК "Больница скорой медицинской помощи". 

Таким образом, скорая в эти населенные пункты будет выезжать к больным из Петрозаводска.

"Уважаемая депутат ЗС, какие лично вы приняли меры по недопущению закрытия пункта скорой медицинской помощи в с. Шелтозеро? Или как обычно отсидитесь, а проблему решим мы сами. Только потом не надо пиариться, что вы работаете для людей. Решим все без вас, не сомневайтесь. Позор таким депутатам!" – написала в Facebook глава Шелтозера Ирина Сафонова.

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Комментарии

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Val
2018-04-04 11:34:54
Петрозаводск - Шёлтозеро 85 км. Даже яндекс карты говорят, что время в пути составит 1 ч 41 мин.
Инженер Брунс
2018-04-04 10:54:38
данный либеральный ресурсишко так радуется, что россиянам будет еще хуже, что из трусов выпрыгивает. А это результат работы яблочников, других либералов, которые на Лондон и Вашингтон молятся.
Молодцы, прогнулись.
Но ничего, на вашей улице праздник заканчивается, рано радуетесь
анти
2018-04-04 11:11:03
Инженер Брунс, вы уж не передергивайте, пожалуйста! Причем здесь Лондон и Вашингтон? Не надо клинить, так ведь и в клинику угодить можно))
Саныч
2018-04-04 11:09:25
Инженер Брунс, так твои же державники-скрепоносцы отменили, что ты беснуешься? Не Ширшина. Верни уже правнуку компьютер, хватит перхотью на клавиатуру трясти)
Бриг
2018-04-04 10:36:12
"Медик " мама и сынок " экономист " опять всё оптимизируют , уже и скорой мед.помощи лишили Прионежский район.Лучше наверное это правительство " утилизировать" , пользы для региона больше будет.
nae
2018-04-04 10:57:30
Бриг, хорошее слово "утилизировать". Причем нужно сделать это в лучших отечественных традициях - вывезти подальше и земелькой присыпать.
User
2018-04-04 10:26:28
Выборы прошли, пришла пора отбивать вложенные средства. А "Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья".(с)
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