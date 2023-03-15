В Пряжинском районе Карелии отремонтировали дорогу и модернизировали освещение

Глава администрации Пряжинского района Оксана Гаврош рассказала об итогах программы инициативного бюджетирования. в Пряжинском районе.

На прошедшем прямом эфире в рамках проекта «ЦУР объясняет» глава адмнистрации Пряжинского муниципального района Оксана Гаврош рассказала о том, как программа инициативного бюджетирования улучшила городскую среду в Чалнинском, Эссойльском и Пряжинском сельских поселениях.

Резюмируя, глава Пряжинского района отметила, что программа помогла проектам по ремонту и устройству пешеходных дорожек в Пряже. Также помогла Эссойльскому сельскому поселению с реализацией проекта по ремонту сельской муниципальной дороги. А в Чалне на деньги программы смогли модернизировать уличное освещение.

«В текущем году район не остался в стороне, и поселения нашего района подали заявки для участия в программе инициативного бюджетирования. Мы предполагаем, что будут удовлетворены заявки наших поселений и нам удастся реализовать проекты по „Комфортной городской среде“. Надеемся, что в следующем году наш район будет более активно участвовать в подобных проектах», — рассказала Оксана Гаврош.

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