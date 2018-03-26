Специалисты заявляют о росте заболеваемости туберкулезом в Пряжинском районе

В Карелии в 2017 году было зарегистрировано 189 случаев впервые выявленного активного туберкулеза, сообщает Роспотребнадзор.

Показатель заболеваемости в 2017 году составил 30 на 100 тысяч населения .

Заболело туберкулезом в возрасте от 0-17 лет – 5 детей, показатель заболеваемости составил 3,7 на 100 тысяч детского населения.

Среди подростков 15-17 лет – заболел один человек, показатель заболеваемости – 5,8 на 100 тысяч населения.

Отмечается рост заболеваемости туберкулезом среди взрослого населения в Пряжинском районе. В пяти районах (Олонецком, Беломорском, Лоухском, Питкярантском, Медвежьегорском) показатели заболеваемости превысили среднереспубликанский уровень.

В 2017 году отмечается рост на 35,1% лиц, не прошедших флюорографическое обследование более 2-ух лет от численности взрослого населения.

Показатель смертности от туберкулеза на территории республики в 2017 году снизился на 41,2%. Среднереспубликанский показатель превышен в восьми районах (Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Муезерском, Прионежском, Пряжинском, Кемском, Пудожском).

Возбудитель туберкулеза находится в организме трети населения земного шара, это означает, что 2 млрд. людей планеты инфицированы туберкулезом.