Прокуратура помогла ветерану труда в Карелии компенсировать взнос на капремонт

Ветерану труда из Сегежского района компенсировали взнос за капитальный ремонт дома, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района проверила, как гражданам предоставляются социальные льготы и выявила нарушения в отношении ветерана труда из района республики.

По закону ветераны труда Республики Карелия имеют право ежемесячно получать денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Чтобы ветераны получали необходимые компенсации, управляющие компании должны передавать сведения в республиканский центр социальной работы.

После проверки выяснилось, что ТСЖ не передавало информацию в центр социальной работы о капитальном ремонте, из-за чего ветеран не получил положенную компенсацию. После запроса прокуратуры об устранении нарушения в товарищество собственников, вся необходимая информация была передана, и ветеран труда получил положенную компенсацию.