В Пудоже люди вышли на митинг, чтобы выразить недоверие властям

Увольнение без объяснения причин директора пудожской школы №3 Светланы Вшивковой спровоцировало в Пудожском районе политический кризис.

Во вторник, 24 сентября по инициативе КПРФ здесь прошел самый массовый за последние годы митинг, на котором жители выразили недоверие районным и городским властям.

частниками акции протеста стали педагоги, родители и учащиеся третьей пудожской школы и другие неравнодушные люди, которых возмутил факт того, что от уважаемого человека местные чиновники решили избавиться, не спросив, что думает по этому поводу общественность, и вопреки интересам школы. На митинг пришло более 250 человек, и претензии, прозвучавшие на мероприятии, касались не только конкретной ситуации с увольнением директора, но и в целом взаимоотношений власти и граждан.

Подробнее о ситуации, заставившей людей выйти на митинг, читайте здесь.