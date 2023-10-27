В Пудоже огонь от контейнеров угрожал перекинуться на все, что рядом

Ночной пожар в Пудоже попал на видео.

За минувшую неделю пожарные Пудожского района приняли и обработали 442 обращения.

В отряде противопожарной службы района рассказали о пожаре, который произошел в Пудоже ночью 29 октября. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что горит мусорная площадка на улице Пионерской.

Дежурный караул установил, что у дома № 1 на улице Пионерской горят два мусорных контейнера. Из-за пожара возникла угроза разлёта горящих частиц, а значит, огонь мог перекинуться на строительный и бытовой мусор у площадки. Пожарные быстро справились с возгоранием.

Кроме того, подразделения отряда выезжали на вызов о пожаре в жилом трёхэтажном многоквартирном доме на улице Карла-Маркса в Пудоже. Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что в квартире на втором этаже произошло задымление. Хозяин квартиры открыл окна и двери в квартире для проветривания, сам скрылся. Огнеборцы признаков пожара не обнаружили.