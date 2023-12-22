В Пудожском районе мужчина положил в карман полицейского тысячу рублей и попал на камеру

В Карелии в этом году произошло несколько эпизодов «бытовой коррупции».

В уходящем году в Карелии произошло несколько эпизодов «бытовой коррупции» – взяточничества в отношении сотрудников медицинских учреждений и органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Как рассказали в источнике, фигурантам инкриминируется получение или дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

Один из таких случаев произошел в Кеми. Мужчина, находившийся в салоне патрульного автомобиля, попытался вручить 1 000 рублей инспектору ГИБДД, чтобы его не привлекли к ответственности за вождение без тахографа – прибора для контроля времени труда и отдыха водителем коммерческого транспортного средства.

Несоблюдение требований грозило мужчине штрафом, так что избежать наказания он попытался незаконным способом. Сотрудник Госавтоинспекции от взятки отказался. Взяткодателю грозит уголовное наказание.

Похожая ситуация случилась в Пудожском районе. В попытке избежать ответственности за правонарушение местный житель не раз пытался предложить инспекторам деньги. Получив отказ, он положи в карман формы сотрудника полиции купюру в 1 000 рублей.

Действия обоих фигурантов зафиксировали видеокамеры, которыми оборудованы патрульные автомобили.

Другой тип взяточничества стал доминирующим в одном из районов республики. Местные жители передали работнику медучреждения более 20 000 рублей, чтобы тот оформил им фиктивные больничные листы нетрудоспособности. Ложные сведения граждане предоставили по месту работы.