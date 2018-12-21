В районах Карелии 22 декабря выпадет снег

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О погоде на 22 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 22 декабря будет облачная погода. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер восточных, юго-восточных направлений слабый.
Ночная температура опустится до -15 градусов, днем столбик термометра поднимется до -9.
В Карелии также ожидается облачная погода. Днем в большинстве районов выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер восточный, юго-восточный слабый.
Температура ночью -12, -17 градусов, местами до -24, днем температура составит -7, -12 градусов, при прояснениях до -17.
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