В районах Карелии 25 декабря возможна метель

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О погоде на 25 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 25 декабря будет облачная, ночью с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный.
Температура днем составит -5,-7 градусов, ночью опустится до -14.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью выпадет небольшой снег. Днем на западе республики ожидаются умеренные осадки, местами метель. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, порывистый.
Температура ночью -12,-17 градусов, местами до -24, по южным районам -8,-12. Днем потеплеет до -3 градусов, по восточным районам до -12.
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