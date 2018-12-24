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Новости. Погода
17:00, 24 Декабря 2018
фото: Pixabay

В районах Карелии 25 декабря возможна метель

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О погоде на 25 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 25 декабря будет облачная, ночью с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура днем составит -5,-7 градусов, ночью опустится до -14.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью выпадет небольшой снег. Днем на западе республики ожидаются умеренные осадки, местами метель. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, порывистый.

Температура ночью -12,-17 градусов, местами до -24, по южным районам -8,-12. Днем потеплеет до -3 градусов, по восточным районам до -12.

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