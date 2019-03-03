В районах Карелии 4 марта похолодает до -28

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О погоде на понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 4 марта будет облачная погода с прояснениями. Временами возможен небольшой снег.
Ветер ночью переменный, днем южный, юго-восточный слабый.
Ночная температура составит -11, -13 градусов, днем ожидается -6, -8.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Местами пройдет небольшой снег.
Ветер ночью переменный, днем южный, юго-восточный слабый.
Ночью -13 -18, по северным районам температура опустится до отметки -23, -28, на юге местами -7, -12.
Днем -4, -9, на севере местами похолодает до -15.
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