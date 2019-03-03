В районах Карелии 4 марта похолодает до -28

О погоде на понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 4 марта будет облачная погода с прояснениями. Временами возможен небольшой снег.

Ветер ночью переменный, днем южный, юго-восточный слабый.

Ночная температура составит -11, -13 градусов, днем ожидается -6, -8.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет небольшой снег.

Ветер ночью переменный, днем южный, юго-восточный слабый.

Ночью -13 -18, по северным районам температура опустится до отметки -23, -28, на юге местами -7, -12.

Днем -4, -9, на севере местами похолодает до -15.