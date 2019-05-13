В районах Карелии и Петрозаводске проведут плановые ремонты энергообъектов

АО "Прионежская сетевая компания" предупреждает потребителей о возможных отключениях.

С 13 по 16 мая в Сегежском районе с 9.00 до 16.00 возможны отключения потребителей в п. Пертозеро (улицы Советская и Набережная). Там энергетики будут проводить замену опор на линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

В д. Койкары Кондопожского района с 13 по 24 мая с 10.00 до 16.00 пройдет ремонт ЛЭП напряжением 0,4 кВ. Здесь также возможно отключение электроэнергии.

Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 0,4 кВ пройдет в п. Повенец Медвежьегорского района. В этом населенном пункте возможны отключения потребителей по улицам Петрозаводская, Заречная, Октябрьская и Копейкина с 13 по 31 мая с 9.00 до 17.00.

С 13 по 31 мая в п. Педасельга Прионежского района в связи с работами по реконструкции трансформаторной подстанции возможны отключения с 10.00 до 17.00 кроме выходных дней.

В Петрозаводске АО "ПСК" начинает плановый ремонт ЛЭП напряжением 10 кВ. Возможны отключения потребителей 13 и 14 мая с 10.00 до 16.00 на ул. Университетской, по Апрельскому и Зимнему проездам.