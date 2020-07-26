В районах Карелии проведут очередной этап ремонтов энергообъектов 

С 27 по 31 июля в зоне ответственности Прионежской сетевой компании продолжится подготовка электрических сетей к предстоящему осенне-зимнему сезону.

Проводимые неотложные ремонты энергообъктов повысят надежность энергоснабжения потребителей. Однако эти работы нельзя провести без кратковременных отключений электроэнергии. АО "ПСК" просит отнестись к временным неудобствам с пониманием.

С 27 по 31 августа кратковременные отключения потребителей возможны:

Калевальский национальный район:

- 27 июля с 11.00 до 17.00. Поселки Кепа, Луусалми.

- 28 июля с 0.00 до 6.00. Поселки Калевала, Куусиеми.

- 28 июля с 15.00 до 17.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 22, 24-А, 26-Б, 30, 34-А), здание гостиницы "ВЭЛТ".

- 29 июля с 9.30 до 16.00. Поселок Боровой.

- 29 июля с 9.00 до 12.00. Хутор Ухтинский.

- 30 июля с 10.00 до 13.00. Поселок Калевала, здание школы.

- 30 июля с 14.00 до 17.00. Поселок Боровой: улицы Надежды, Северная, Мира, Строителей, Лесная, Сосновая, Пионерская.

Кемский муниципальный район:

- 27, 29, 31 июля с 9.30 до 16.00. Поселок Авнепорог: улица Советская (дома 1, 1-А, -Б, 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 5).

- 29 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Поньгома.

- 30 июля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: здания отделения Сбербанка, районного отдела МВД РК; поселок Бабгуба: улицы Болотная, Школьная, Первомайская (дом 13), Заречная (дома 1, 3, 11 – 14).

- 31 июля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Большой Пудос, Мельничная, Малышева (дом 3), здание "Теле-2".

- 31 июля с 13.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51, 53), вышка цифрового телевидения.

Костомукшский городской округ:

- 28 и 30 июля с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: улицы Антикайнена (дома 21, 29, 31, 33), Горняков (дом 8), здание магазина "Бахус", автостоянка на улице Антикайнена.

Лоухский муниципальный район:

- 27 июля с 11.00 до 16.00. Поселок Кестеньга: улица Новая.

- С 27 по 29 июля с 11.00 до 15.00. Поселок Энгозеро: улица Лесная.

- 28 июля с 11.00 до 17.00. Поселки Хетоламбино, Пулонга.

- 28 и 29 с 10.00 до 16.00. Поселок Кестеньга: улицы Лесная (дома 27-78), Сухорукова (дома 15-26), Совхозная (дома 1-26), переулок Новый, здания котельной, магазина "Арина".

- 29 июля с 8.30 до 12.30. Деревня Зашеек.

- 31 июля с 13.00 до 14.00 Поселок Лоухи: улица Первомайская, здания пожарной части, поликлиники, водозабора.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 27 по 29 июля с 9.00 до 16.00. Деревня Падун: улицы Центральная, Высотная, Школьная, Верхняя.

- 27 по 31 июля с 8.30. до 17.00. Поселок Пиндуши: улица Верхняя.

- 28 июля с 8.30 до 17.00. Деревни Сергиево, Огорелыши, Данилово.

- 29 июля с 9.00 до 13.00. Город Медвежьегорск: улицы Северная, Западная, Верхняя, Октябрьская.

- 29 июля с 13.00 до 17.00. Город Медвежьегорск: улицы Пушкина, Гоголя, Островского, Лермонтова, Первомайская, Крупской, Санаторная, Кольцевая, Комсомольская, Куйбышева, Красноармейская.

- С 29 по 31 июля с 8.30 до 11.00 и с 15.00 до 17.00. Деревня Сергиево.

- 30 июля с 10.00 до 15.00. Город Медвежьегорск: улица Анохина.

Муезерский муниципальный район:

27 июля с 10.00 до 17.00. Поселок Мотко: улицы Школьная, Мира.

- 28 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Ругозеро; поселок Муезерский: улица Гагарина.

- 28 июля с 13.00 до 15.00. Поселок Ондозеро.

- С 28 по 30 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улицы Набережная, Доценко, Первомайская.

- 29 июля с 12.00 до 15.00. Поселок Муезерский: здания детского сада № 2, магазинов "Пятерочка", "Магнит", дома культуры, ДРСУ, Авиалесоохраны, автозаправки № 14, водонапорной башни.

- 30 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улица Гагарина.

- 31 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улицы Северная, Сосновая, Гористая, 40 лет Победы, Восточная.

Олонецкий национальный район:

- С 27 по 29 июля с 10.00 до 17.00. Поселок Интерпоселок.

- С 27 по 31 июля с 10.00 до 17.00. Поселки Верхний Олонец, Черная Речка. На время отключения планируется потребителей обеспечить электроэнергией передвижной дизельэлектростанцией.

- 29 июля с 9.00 до 11.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Луговая, Садовая, Лесная, переулок Лесной.

- 29 июля с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Партизанская (дома 4-18), Садовая, Комсомольская, Заречная, Набережная, Школьная (дома 1-10), переулок Набережный.

- 30 июля с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Володарского (дома 37, 47, 49), Совхозная (дома 2-А, 6-А, 66), Речная (гаражи).

- 31 июля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 20-31, 36 – 56), переулки Кирпичный, Больничный.

Прионежский муниципальный район:

- 27 июля с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Гарнизон Бесовец.

- 27 июля с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: Петрозаводское шоссе.

- 27 и 28 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улица Школьная.

- с 27 по 31 с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Свободы, Ключевая, Новинка.

- 28 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный (дома 18, 21); деревни Намоево, Порожки, Сургуба, Ринда, Каменка, Природа.

- 29 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный (дома 23, 33); деревня Пяжиева Сельга: улицы Пяжневая, Поселковая, Почтовая, Железнодорожная.

- 29 и 30 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 183 – 204), Советская (дома 163-184), переулок Ивенский.

Сегежский муниципальный район:

- 27 и 28 июля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Линдозерская, Анохина, Ригоева, Анны Лисициной, гаражные кооперативы по улицам Анохина, Спиридонова, здание ГУ РК "Сегежское лесничество".

- 27 июля с 13.00 до 16.30. Поселок Олений: улицы Молодежная, Лесная, Набережная, здание ФАПа.

- 28 июля с 9.00 до 11.00. Поселки Пертозеро, Тунгуда, Новое Машезеро.

- 28 июля с 9.30 до 16.00. Поселок Черный Порог: улицы Новая, Лесная, Болотная, Кирова, Речная, здания местной администрации, школы.

- 29 июля с 9.00 до 11.30. Город Сегежа: гаражные кооперативы №№ 110-1, 110-3, садовые товарищества "Майгуба-2", "Озерный", "Лейгубский", "Лейгуба-2".

- 29 июля с 9.30 до 16.00. Поселок Пертозеро.

- 30 июля с 9.00 до 14.00. Поселок Олений: улица Набережная.

- 31 июля с 9.00 до 15.00 Город Сегежа: улица Рыбацкая, садовое товарищество "Труд".

Сортавальский муниципальный район:

- С 27 по 31 июля с 10.00 до 17.00. Поселок Кааламо: здания местной администрации, детского сада, школы, Дома Культуры, амбулатории, почты.

Лахденпохский муниципальный район:

- 27 и 28 июля с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Суворова, станция связи "МТС".

- 29 и 30 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Сорола.