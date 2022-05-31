В районе Карелии агрессивный задержанный напал в машине на полицейского

В Пудожском районе Карелии пьяный мужчина с заднего сиденья авто ударил ногой сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователями Медвежьегорского отдела Следкома возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

По данным следствия, в мае 25-летний пудожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на заднем сидении служебного автомобиля полиции Пудожского района, повел себя агрессивно и нанес один удар ногой по лицу сотруднику полиции, причинив физическую боль и травмы.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.