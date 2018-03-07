В районе Карелии мужчина прихватил из банкомата чужие деньги

В Беломорске забывчивый местный житель лишился крупной купюры.

Как рассказали в МВД Карелии, в Беломорске местный житель снял через банкомат 5000 рублей, но, торопясь, забыл забрать из купюроприемника банкноту. Выбежав на улицу, он вспомнил о деньгах и вернулся к банкомату, но денег уже не было. Решив, что банкомат автоматически забрал купюру назад, клиент обратился в свой банк. Там он узнал, что операция проведена успешно, деньги списаны со счета. После этого потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и выяснили все обстоятельства преступления. Как оказалось, гражданин, снимавший деньги у соседнего банкомата, заметил оставленную наличность и забрал ее себе. На выходе он столкнулся с потерпевшим, но решил не возвращать забытое.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, ранее не имевший проблем с законом 29-летний житель Беломорского района, раскаялся в содеянном и полностью возместил ущерб.