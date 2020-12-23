На пожаре в районе Карелии обнаружили тело мужчины

В поселке Сортавальского района при пожаре погиб 67-летний мужчина, сообщили в Следкоме Карелии.

Сортавальский отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины на месте пожара.

По версии следствия, 22 декабря в поселке Маткаселькя Сортавальского района в частном доме произошел пожар. При тушении пожара обнаружили тело 67-летнего мужчины, там проживавшего.

В данный момент причины возгорания устанавливаются. По факту гибели мужчины также проводится проверка.