В районе Карелии открыли обновленный дом культуры

Общий объем финансирования на ремонт ДК в селе Рыбрека Прионежского района составил более 1,2 млн рублей, сообщили в Миннаце Карелии.

Здание, где располагается Рыборецкий дом культуры было построено в 1930 году, реконструировано в 1970-м.

Длительное время здание не ремонтировалось, коммуникационные инженерные системы устарели, энергоемкая система отопления протекла во многих местах, а система вентиляции и водоснабжения отсутствовала. Ремонт данного учреждения стал одной из основных задач для социально-экономического развития села.

Общий объем финансирования из федерального и республиканского бюджетов составил более 1,2 миллионов рублей.

Сейчас в помещении Дома культуры установлено автономное отопление, проведена канализация, оборудован санузел, осуществлена замена проводки и окон, сделан косметический ремонт тренажерного зала.