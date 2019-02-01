В районе Карелии произошел пожар в жилом доме

Жилой дом горел в Сортавале 31 января, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.38 пожарно-спасательное подразделение Сортавальского района привлекалось для ликвидации пожара в дачном доме на ул. Совхозное шоссе, 18А.

Площадь повреждения – 7 кв м.

Причины пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

Погибших и пострадавших нет.