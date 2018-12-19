В районе Карелии сгорел агрегат для сплошной рубки леса

В Питкярантской районе произошел пожар в harvester Ponsse, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 19 декабря в 9.00, в Питкярантском районе, в поселке Ряймеля, урочище Варпаселькя, произошел пожар в автомобиле harvester Ponsse.

Возгорание было ликвидировано через полчаса.

Харвестеры Ponsse – это восьмиколесный агрегат, который можно легко использовать как для сплошной вырубки, так и для выборочного прореживания лесного массива.