В районе Карелии сгорели два строения и баня

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Пожары произошли в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.
Ночью 16 апреля в 3.20 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении в п. Мелиоративный на ул. Лесной у д. 20. В 3.50 пожар ликвидирован.
В понедельник, 15 марта, в 20.53 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной бане в дачном кооперативе "Совет". В 16.29 сгорела хозпостройка на ст. Деревянка.
Причиной пожаров в бане и хозпостройке стало неправильное устройство и эксплуатация печи и дымохода.
Погибших и пострадавших нет.
Виновные, ущерб устанавливаются.
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