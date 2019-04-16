В районе Карелии сгорели два строения и баня

Пожары произошли в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью 16 апреля в 3.20 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении в п. Мелиоративный на ул. Лесной у д. 20. В 3.50 пожар ликвидирован.

В понедельник, 15 марта, в 20.53 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной бане в дачном кооперативе "Совет". В 16.29 сгорела хозпостройка на ст. Деревянка.

Причиной пожаров в бане и хозпостройке стало неправильное устройство и эксплуатация печи и дымохода.

Погибших и пострадавших нет.

Виновные, ущерб устанавливаются.