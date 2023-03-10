Собаки забрались на ферму и загрызли 10 овец в районе Карелии

Фермер в Олонецком районе подал в суд на хозяина собак, которые забрались в овчарню и загрызли овец.

В Олонецкий районный суд обратился местный житель с иском о возмещении ущерба. Он сообщил, что ведёт личное подсобное хозяйство в деревне, где расположен ферма для животных.

В феврале 2022 года в здании фермы проникли две собаки, принадлежащие земляку, и загрызли десять овец, в связи с чем личному хозяйству были причинены убытки в виде безвозвратной утраты овец, материальный ущерб.

На основании изложенного фермер попросил взыскать с хозяина собак ущерб в размере 120 тысяч рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 3600 руб.

Олонецкий районный суд требования истца удовлетворил частично, так как собственник собак не смог доказать отсутствие своей вины, а сам владелец не принял достаточных мер по сохранению животных — на окнах фермы был полиэтилен.