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В районе Карелии суд лишил квартиры недобросовестного жильца

Новости. Общество
13:45, 28 Мая 2021
фото: Столица на Онего

В Суоярвском районе суд по иску местной администрации расторг договор социального найма, сообщили на сайте судебной инстанции.

Суоярвский районный суд рассматривал исковое заявление районной администрации о расторжении договора социального найма.

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В ходе заседания выяснилось, что наниматель с семьей давно не проживает в квартире. Квартира стоит в запустении, не отапливается, что создает опасность разрушения всего дома. Кроме того, наниматель накопил долг по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

При этом администрация, как установил суд, не препятствовала свободному доступу в квартиру.

Неоднократные предупреждения о возможном выселении наниматель проигнорировал, поэтому суд признал его утратившим право пользования жильем.

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