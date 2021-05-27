В районе Карелии суд лишил квартиры недобросовестного жильца

В Суоярвском районе суд по иску местной администрации расторг договор социального найма, сообщили на сайте судебной инстанции.
Суоярвский районный суд рассматривал исковое заявление районной администрации о расторжении договора социального найма.
В ходе заседания выяснилось, что наниматель с семьей давно не проживает в квартире. Квартира стоит в запустении, не отапливается, что создает опасность разрушения всего дома. Кроме того, наниматель накопил долг по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
При этом администрация, как установил суд, не препятствовала свободному доступу в квартиру.
Неоднократные предупреждения о возможном выселении наниматель проигнорировал, поэтому суд признал его утратившим право пользования жильем.
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