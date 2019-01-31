В районе Карелии свиноводческое предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Олонецком районе предприятие по содержанию свиней оштрафовали за многочисленные нарушения, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В ходе проведения проверки были выявлены многочисленные нарушения ветеринарного законодательства, в том числе нарушения утилизации биологических отходов.

Наложено 3 штрафа на сумму 33 тысячи рублей. В последующем при проведении проверки по исполнению некоторых требований предписания выявлено, что пункты предписания не исполнены.

Составлен протокол за неисполнение предписания в отношении юридического лица. Наложен штраф на сумму 200 тысяч рублей.