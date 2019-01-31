В районе Карелии свиноводческое предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей

Новости по теме
Загрузка...
В Олонецком районе предприятие по содержанию свиней оштрафовали за многочисленные нарушения, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
В ходе проведения проверки были выявлены многочисленные нарушения ветеринарного законодательства, в том числе нарушения утилизации биологических отходов.
Наложено 3 штрафа на сумму 33 тысячи рублей. В последующем при проведении проверки по исполнению некоторых требований предписания выявлено, что пункты предписания не исполнены.
Составлен протокол за неисполнение предписания в отношении юридического лица. Наложен штраф на сумму 200 тысяч рублей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
30.01.2019, 11:13
29.01.2019, 09:11
29.01.2019, 14:59
24.01.2019, 13:29
28.01.2019, 15:44
Аналитика
30.01.2019 16:17
Капитал
Директор ООО "Эксперт" Сергей Лоскутов рассказал о новой услуге в Петрозаводске.
30.01.2019 12:15
30.01.2019 11:55
29.01.2019 15:07
29.01.2019 10:07
Чтиво
29.01.2019 15:43
Без политики
Председатель Союза кинематографистов республики верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.
24.01.2019 13:44
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
Медиа
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии