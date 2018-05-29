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Новости. Общество
14:30, 29 Мая 2018

В районе Карелии власти запретили горожанам проводить пикет из-за клещей

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Власти Медвежьегорского района запретили проводить пикет против непродуманной оптимизации учреждений образования и кадровой политики главы местной администрации, сообщили активисты.

В паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" опубликовано сообщение о том, что запланированный на 4 июня в городском парке пикет против непродуманной оптимизации учреждений образования и кадровой политики главы администрации Медвежьегорского района Яляева С.В. и отстранения от должности директора Медвежьегорского ДТ Мокрецовой С.П. находится под угрозой срыва.

Активисты сообщают, что власти прислали отказ на их запрос о проведении пикета: "Администрация Медвежьегорского городского поселения, действуя в интересах жизни и здоровья населения не находит фактической и правовой возможности в согласовании мероприятия. Проведение несанкционированного митинга влечёт административную ответственность".

Причиной отказа, как отмечается в сообщении, стало то, что парк не обработан от клещей.

"Ранее было отказано в проведении пикета около Дома творчества, так как указанная территория не имеет паспорта безопасности, - возмутились активисты-общественники. - Паспорт безопасности имеет территория Городского парка. Но, оказывается, и это территория опасна? То есть для прогулок горожан парк безопасен, а постоять с плакатами - нельзя? Просто караул".

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Комментарии

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Инженер Брунс
2018-05-29 15:29:34
нечего майданить! Зараженные клоуны поддерживаются наготове, лишь бы страну разорвать, но подпиндосникам до фонаря, лишь бы хозяину зад лизнуть
Плейшнер
2018-05-29 15:16:17
...алваны даже причину отказа нормальную выдумать ума не хватает , а еще районом правят. Тьфу.
кир
2018-05-29 14:51:05
Непродуманная оптимизация, непродуманный запрет на акцию. Есть ли в нашей стране что-то продуманное, а не стихийное? Куда девятый вал вынесет по своим неведомым законам.
goo
2018-05-29 14:48:11
«Город терялся в догадках, пока однажды письмоводитель, войдя с докладом, не увидел странное зрелище: тело градоначальника, как обычно, сидело за столом, голова же лежала на столе совершенно пустая. Глупов был потрясён. Но тут вспомнили про часовых и органных дел мастера Байбакова, секретно посещавшего градоначальника, и, призвав его, все выяснили. В голове градоначальника, в одном углу, помещался органчик, могущий исполнять две музыкальные пьесы: «Разорю!» и «Не потерплю!». » Салтыков-Щедрин, История одного города
кир
2018-05-29 15:16:27
goo,+100.
nae
2018-05-29 14:45:01
Везде, где планируется пикет, территория становится опасной.
User
2018-05-29 15:12:32
nae, неправда, для пикетов за Путина любая территория безопасна.
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