В районе Карелии власти запретили горожанам проводить пикет из-за клещей

Власти Медвежьегорского района запретили проводить пикет против непродуманной оптимизации учреждений образования и кадровой политики главы местной администрации, сообщили активисты.

В паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" опубликовано сообщение о том, что запланированный на 4 июня в городском парке пикет против непродуманной оптимизации учреждений образования и кадровой политики главы администрации Медвежьегорского района Яляева С.В. и отстранения от должности директора Медвежьегорского ДТ Мокрецовой С.П. находится под угрозой срыва.

Активисты сообщают, что власти прислали отказ на их запрос о проведении пикета: "Администрация Медвежьегорского городского поселения, действуя в интересах жизни и здоровья населения не находит фактической и правовой возможности в согласовании мероприятия. Проведение несанкционированного митинга влечёт административную ответственность".

Причиной отказа, как отмечается в сообщении, стало то, что парк не обработан от клещей.

"Ранее было отказано в проведении пикета около Дома творчества, так как указанная территория не имеет паспорта безопасности, - возмутились активисты-общественники. - Паспорт безопасности имеет территория Городского парка. Но, оказывается, и это территория опасна? То есть для прогулок горожан парк безопасен, а постоять с плакатами - нельзя? Просто караул".