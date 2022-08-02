В районе Карелии врачи спасли изрезанного ножом мужчину

В Сегежском районе к участникам пьяного застолья приехали врачи и полиция, сообщили в МВД Карелии.

В пятницу, 5 августа, в полицию Сегежского района поступило сообщение от работников медицинского учреждения: помощь врачей потребовалась мужчине, у которого врачи диагностировали множественные колото-резаные раны. В это же время жильцы одного из общежитий Сегежи обратились в полицию с заявлением о драке в подъезде.

Сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства, при которых госпитализированный мужчина получил травмы. По версии полицейских, потерпевший пришел в общежитие в незнакомую компанию для распития спиртных напитков. Между ним и другим гостем возник конфликт, в результате которого ранее несудимый 48-летний сегежанин схватил нож и нанес несколько ударов оппоненту.

Окровавленный гость покинул застолье, вышел на улицу, где прохожие вызвали скорую помощь. Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы, приехавшие на вызов.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.