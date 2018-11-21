В районе Карелии закрыли детсад из-за кишечной инфекции

Детский сад "Радуга" в Пряжке закрыли из-за острых кишечных заболеваний, сообщили на сайте районного суда.

В Роспотребнадзор поступила информация о регистрации 15 случаев острых кишечных заболеваний среди детей и персонала детского сада в Пряжке.

В ходе проверки были выявилены нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

В отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении.

С 14 ноября садик закрыли на 30 дней.