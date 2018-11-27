В районе Карелии женщина украла у спящего собутыльника планшет

В полицию Прионежского района обратился 53-летний мужчина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что у него похитили новый планшет стоимостью более шести тысяч рублей. Мужчина пояснил, что накануне пропажи выпивал с малознакомыми людьми и каким образом исчез планшет – не знает.

Участковый установил подозреваемую, 45-летнюю местную жительницу. По версии правоохранителей, в тот день она на улице распивала спиртное с малознакомыми мужчинами, и когда один из них задремал, гражданка похитила его планшет, лежавший рядом на скамейке, после чего скрылась. В тот же день подозреваемая сбыла похищенное за две тысячи рублей.

На женщину завели уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.