В районе Карелии женщина украла у спящего собутыльника планшет

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В полицию Прионежского района обратился 53-летний мужчина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
Заявитель рассказал, что у него похитили новый планшет стоимостью более шести тысяч рублей. Мужчина пояснил, что накануне пропажи выпивал с малознакомыми людьми и каким образом исчез планшет – не знает.
Участковый установил подозреваемую, 45-летнюю местную жительницу. По версии правоохранителей, в тот день она на улице распивала спиртное с малознакомыми мужчинами, и когда один из них задремал, гражданка похитила его планшет, лежавший рядом на скамейке, после чего скрылась. В тот же день подозреваемая сбыла похищенное за две тысячи рублей.
На женщину завели уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.
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