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Новости. Происшествия
18:20, 22 Мая 2018

В районе Карелии жителям запретили ходить в лес

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В Лахденпохском районе введен особый противопожарный режим, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

соответствии с распоряжением Администрации Лахденпохского муниципального района на территории района вводится особый противопожарный режим.

В связи с увеличением числа лесных пожаров с 19 мая на территории Лахденпохского района действует режим ограничения пребывания граждан в лесах, за исключением проезда к местам проживания, дачным участкам, базам отдыха.

Во время действия этого режима не допускается сжигание мусора, сухой травы, разведения костров в лесах, в садоводо-огороднических товариществах.

На период действия режима главы городских и сельских поселений Лахденпохского района предусматривают привлечение населения и организаций для локализации пожаров, организуют патрулирование населенных пунктов и садоводо-огороднических товариществ.

Лахденпохское центральное лесничество также проведет патрулирование территорий лесного фонда, выставит аншлаги перед въездами в лес с информацией об ограничении посещения лесов.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Все мнапоминают, что если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав бесплатный звонок по круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00

 

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