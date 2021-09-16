В районе поликлиники №1 на Древлянке оборудуют освещение (ФОТО)

На месте обустроят пешеходную дорожку и автомобильную парковку, сообщили в администрации Петрозаводска.

В районе городской поликлиники №1 на Древлянке продолжаются работы по оборудованию освещения. На месте уже протянули кабельную линию. В выходные подрядчик начнёт заливать закладные под будущие опоры. Благоустройством территории в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») занимается ООО «ДСК «Аврора». Здесь также появится парковка для автомобилей и пешеходная дорожка. Основание под стоянку уже подготовлено. В ближайшее время подрядчик приступит к асфальтированию площадки.

Власти напомнили, что ранее в этом году ООО «ДСК «Аврора» в рамках нацпроекта отремонтировало Сортавальский бульвар, обустроило парковку для посетителей Детской городской поликлиники № 1 на Октябрьском проспекте, уложило там новый асфальт на части тротуаров и проезде, а также восстановило газоны.