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В районной больнице в Карелии пациентов пытались накормить рыбой с личинками червей

Новости. Общество
17:10, 26 Июля 2020
фото: Сортавальская ЦРБ
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В Сортавальской центральной районной больнице были выявлены грубые нарушения, которые представляют серьезную угрозу здоровью пациентов.

Как рассказал главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов, с первого дня работы к компании "Северпродукт", с которой у больницы заключен контракт на оказание услуг по организации горячего питания для пациентов стационара, были вопросы. Сотрудники больницы пришли в кухню и увидели, что в куриный бульон не доложили мяса. Затем в ЦРБ обнаружили, что компания использует при приготовлении блюд фальсифицированные продукты. Нарушения были подтверждены в результате лабораторных исследований сливочного масла и молока в Центре гигиены и эпидемиологии в Карелии. Продукция не соответствовала по масложировым характеристикам – вместо молочного жира в продукции обнаружили жиры растительного происхождения.

Но оказалось, что фальсификаты - это не самая страшная находка в пищеблоке ЦРБ. Вскоре на кухне появилась рыба с червями.

"Сотрудники пищеблока нам показали, что поступившая к ним рыба содержала личинки червей. Использовать такую продукцию для больных людей просто кощунственно. Мы ее не допустили в производство. Хотя в компании нас заверили, что при заморозке и термической обработке эта рыба пригодна к использованию. Может, она и пригодна, но я не хотел, чтобы кого-нибудь из пациентов накормили котлетами из такой рыбы", - отметил главный врач больницы.

Подробнее о скандале читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Chopper
2020-07-26 18:42:41
Северпродукту пофиг. Зубы у него все на месте, и лексус в исправности.
кир
2020-07-26 18:01:49
Виновным были выбиты зубы. Для начала. Потом, по суду их отправили на урановые разработки. После такого червей в продуктах не будет.
Гость
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