В районном суде Карелии открыты две вакансии

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На сайте Кондопожского городского суда появилась информация о вакантных должностях судей.
Заявления и документы принимаются от претендентов на указанную вакантные должности с понедельника по четверг с 08.30 до 16.45, в пятницу с 08.30 до 16.30 в Петрозаводске на ул. Красной, 33 (Управление Судебного департамента, 6 этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Карелии)
Последний день приема документов – 16 августа. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: (8142) 790-287.
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