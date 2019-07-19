В районном суде Карелии открыты две вакансии

На сайте Кондопожского городского суда появилась информация о вакантных должностях судей.

Заявления и документы принимаются от претендентов на указанную вакантные должности с понедельника по четверг с 08.30 до 16.45, в пятницу с 08.30 до 16.30 в Петрозаводске на ул. Красной, 33 (Управление Судебного департамента, 6 этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Карелии)

Последний день приема документов – 16 августа. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: (8142) 790-287.