В райцентре Карелии 84-летний дедушка попал под машину

В Сегеже водитель иномарки сбил 84-летнего пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 14 ноября, в Сегеже на улице Спиридонова в районе дома №15 произошел наезд на пешехода.

По предварительным данным, в 18.15 водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 84-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пешеход с травмами госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Госавтоинспекция призывает пешеходов строго соблюдать правила дорожной безопасности и настоятельно рекомендует использовать световозвращающие элементы во время движения в темное время суток.