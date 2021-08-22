В райцентре Карелии из-за пожара в жилом доме были эвакуированы 23 человека

В Суоярви загорелся жилой дом, спасатели эвакуировали 23 человека , сообщили в МЧС Карелии.

В воскресенье, 22 августа, в 17.47 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района были задействованы в тушении пожара в жилом доме по адресу: Суоярви, улица Кайманова, 2.

Всего в борьбе с огнем принимали участие 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, из горящего здания были эвакуированы 23 человека. Возгорание началось в подвале и охватило площадь в 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.