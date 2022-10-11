В райцентре Карелии мужчина вышел вечером из кафе и пропал

В Олонце ищут 33-летнего местного жителя, который вышел из кафе и пропал.

Как сообщается в паблике поисковиков «Длинный берег», 21 октября поздно вечером в Олонце 33-летний Сергей С. вышел из кафе «Луна» и пропал.

По информации паблика, очевидцы видели, как мужчина направляется в сторону моста около автостанции, и после его след обрывается.

На сегодняшний день местонахождения Сергея С. неизвестно.

Был одет в камуфляжную одежду, черную шапку и черные кроссовки с белой полоской.

Любую имеющуюся информацию о пропавшем можно сообщать по телефонам: 8900-457-00-06 или 112.