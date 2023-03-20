В райцентре Карелии нашли мужчину, убитого из снайперской винтовки

В Сегеже следователи разбираются, кто убил мужчину из снайперской винтовки, сообщили в Следкоме Карелии.

Предварительно установлено, что 20 марта вечером на улице в Сегежа было обнаружено тело 54-летнего мужчины с огнестрельным ранением.

С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, а также по обнаруженному огнестрельному оружию проводится баллистическая судебная экспертиза.

Проверяются различные версии, среди которых неосторожное обращение с оружием. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.