В райцентре Карелии придумали, как заставить людей покупать товары на почте

Жители Пудожа обеспокоены исчезновением почтовых ящиков с улиц города.

Жители райцентра пожаловались в редакцию газеты «Пудожский вестник» на исчезновение почтовых ящиков в городе. Чтобы отправить открытку или письмо, людям приходится ходить на почту. Об этом сообщили в паблике районной газеты.

«Обратились к сотрудникам почты. Объяснение — проще не бывает. Почтовые ящики убрали, чтобы все ходили на почту и заодно там покупали товары», — пишет издание, напомнив, что в России почтовые ящики стали устанавливать в 1848 году.

Ранее сообщалось, в Карелии собираются строить модульные здания почты.

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