В райцентре Карелии простились с погибшем в зоне СВО земляком

В Олонце прошли похороны участника специальной военной операции Эдуарда Исаева.

В минувший четверг, 16 марта, Олонец простился со своим земляком Исаевым Эдуардом Владимировичем, погибшем при исполнении воинского долга при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в официальном паблике администрации Олонецкого района.

«Совет и администрация Олонецкого района скорбит вместе с семьей павшего и выражает родным и близким Эдуарда Владимировича искренние соболезнования. Вечная память герою!» - пишут в паблике.