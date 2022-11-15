В райцентре Карелии простятся с 26-летней девушкой, погибшей в страшном ДТП с автобусом

В Сегеже 1 декабря похоронят молодую сотрудницу центральной районной библиотеки, аспирантку ПетрГУ Валерию Созину, погибшую в массовом ДТП на трассе «Кола».

Миннац Карелии выразил соболезнование в связи с трагической смертью 26-летней заведующей отделом прогнозирования Сегежской центральной районной библиотеки Валерии Созиной. Прощание с девушкой, ставшей жертвой ДТП со школьным автобусом, состоится 1 декабря в 10:30 в Троицком храме в Сегеже. Об этом сообщили в библиотеке.

«Валерия Романовна уделяла большое внимание развитию межнационального и межкультурного мира и согласия, сохранению культуры коренных народов республики в Сегежском районе. Валерия всегда была открыта для новых идей и проектов. В 2022 году приняла активное участие в молодежных форумах Министерства и вернулась в родной район с желанием реализовать все намеченные планы», - говорится в некрологе Миннаца республики.

В Институте филологии ПетрГУ будут помнить аспирантку кафедры классической филологии, русской литературы и журналистики Валерию Созину как талантливого исследователя, умелого организатора, неутомимого труженика, отзывчивого друга. Девушка в течение 2022 года руководила проектом «Русские говоры Карельского Поморья: цифровая репрезентация народной речевой культуры», победившем в конкурсе грантов главы республики.

Напомним, Валерия Созина умерла в Сегежской районной больнице, куда была госпитализирована 25 ноября с черепно-мозговой травмой с места аварии. В этот день на 741-м км федеральной трассы «Кола», между Сегежей и поселком Надвоицы, произошло массовое ДТП с участием легкового автомобиля Opel, УАЗ «Буханка» и автобуса, в котором находились 13 воспитанников школы-интерната №14.

По сообщению прокуратуры республики, водитель автобуса отвлекся от управления и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Opel, двигавшимся во встречном направлении. Никто из несовершеннолетних не пострадал. Тяжелые травмы получила 26-летнняя пассажирка автомобиля Opel.