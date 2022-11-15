ДТП со школьным автобусом заинтересовало прокуратуру Карелии

Прокуратура республики организовала проверку по факту аварии со школьном автобусом в Сегежском районе.

Напомним, 25 ноября в 17. 30 на 741-м км федеральной трассы «Кола» между Сегежей и поселком Надвоицы произошло массовое ДТП с участием школьного автобуса, в котором находились дети из школа-интернаты № 14.

По сообщению прокуратуры республики, водитель автобуса отвлекся от управления транспортным средством и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Opel, двигавшимся во встречном направлении.

На момент ДТП в автобусе находились 13 детей. Никто из несовершеннолетних не пострадал. Тяжелые травмы получила женщина, 1996 года рождения, пассажир автомобиля Opel.

На место происшествия выезжал прокурор Сегежского района.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, по факту ДТП органами полиции в настоящее время проводится доследственная проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль.