«ПКС-Водоканал» проводит реконструкцию водопровода по улице Луначарского в Петрозаводске

Существующая сеть водопровода построена в 1939 году.

Изначально реконструкция по улице Луначарского была запланирована на 2022 год, но когда в компанию поступила информация, что администрация Петрозаводска решила в это время здесь провести ремонт асфальтового покрытия, АО «ПКС — Водоканал» пришлось изменить планы. Работы на Луначарского включили в инвестиционную программу на этот год и согласовали дорожные ремонты с реконструкцией водопровода.

На улице Луначарского применяется новая технология, а именно горизонтальное бурение для ввода трубы. Такая технология позволяет заметно снизить как стоимость работ по прокладке новых труб, так и стоимость работ по восстановлению асфальтового покрытия. Плюс это позволяет лишь немного сузить проезжую часть и не перекрывать полностью движение автомобилей.