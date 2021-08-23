«ПКС-Водоканал» проводит реконструкцию водопровода по улице Луначарского в Петрозаводске

Существующая сеть водопровода построена в 1939 году.
Изначально реконструкция по улице Луначарского была запланирована на 2022 год, но когда в компанию поступила информация, что администрация Петрозаводска решила в это время здесь провести ремонт асфальтового покрытия, АО «ПКС — Водоканал» пришлось изменить планы. Работы на Луначарского включили в инвестиционную программу на этот год и согласовали дорожные ремонты с реконструкцией водопровода.
На улице Луначарского применяется новая технология, а именно горизонтальное бурение для ввода трубы. Такая технология позволяет заметно снизить как стоимость работ по прокладке новых труб, так и стоимость работ по восстановлению асфальтового покрытия. Плюс это позволяет лишь немного сузить проезжую часть и не перекрывать полностью движение автомобилей.
Всего будет заменено около 2000 метров сетей. Сети поделены на несколько участков: первый — от перекрестка пр. А. Невского-ул. Луначарского до ул. Луначарского, д. 61, второй — пересечение наб. Гюллинга-ул. Луначарского до перекрестка пр. А. Невского-ул. Луначарского, третий — от ул. Луначарского, д. 61 до пересечения улиц Радищева-Луначарского. Также планируются работы по замене водопроводных колодцев, арматуры и переврезок вводов водопровода. Работы завершатся к началу сентября.
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