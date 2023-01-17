В расширенном центре Петрозаводска исчезнет множество гаражей (ФОТО)

Городская мэрия предупредила о том, что постройки на Зареке будут снесены к Международному женскому дню.
В администрации Петрозаводска предупредили владельцев гаражей о необходимости демонтировать постройки.
Исчезнуть с лица Зареки должны 15 гаражей возле дома № 20 по проспекту Александра Невского. Владельцев построек обязали демонтировать их до 8 марта.
Ранее в мэрии Петрозаводска предупредили об изменении схемы движения транспорта на Древлянке.
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