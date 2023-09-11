В расширенном центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

На улице Лизы Чайкиной запретят остановку и стоянку.
Как рассказали в администрации Петрозаводска, с 3 октября в столице Карелии изменится схема дорожного движения.
На участке улицы Лизы Чайкиной в районе дома № 10 будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
Изменения вводятся ради безопасности водителей и пешеходов. В мэрии призвали участников дорожного движения быть внимательными, руководствуясь установленными знаками.
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