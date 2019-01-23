В рейтинге инновационных экономик мира Россия заняла 27 место

Соседняя с Карелией Финляндия вошла в рейтинге в тройку лидеров.

К очередному Всемирному экономическому форуму в Давосе американское агентство Bloomberg опубликовало ежегодный рейтинг инновационных экономик мира. России в нем досталось 27 место. По сравнению с предыдущим годом российская экономика в этом рейтинге опустилась на две строчки, уступив свою прежнюю позицию чешской.

Лидер рейтинга в нынешнем году не изменился. Им уже шестой год подряд остается Южная Корея. На втором месте – Германия, а на третьем оказалась соседняя с Карелией Финляндия, которая по сравнению с 2018 года поднялась на четыре позиции. В десятку самых инновационных экономик мира вошли также Швейцария, Израиль, Сингапур, Швеция, США, Япония и Франция.

Среди стран бывшего Советского Союза положение России в этом рейтинге остается самым высоким. К примеру, Эстония занимает в нем 36 место, Литва – 37, Латвия – 42. Украина в нынешнем году потеряла семь позиций и оказалась только на 53 строчке. Белоруссия и Казахстан в этот рейтинг вообще не попали.