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Новости. Экономика
10:07, 23 Января 2019
фото: www.bloomberg.com

В рейтинге инновационных экономик мира Россия заняла 27 место

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Соседняя с Карелией Финляндия вошла в рейтинге в тройку лидеров.

К очередному Всемирному экономическому форуму в Давосе американское агентство Bloomberg опубликовало ежегодный рейтинг инновационных экономик мира. России в нем досталось 27 место. По сравнению с предыдущим годом российская экономика в этом рейтинге опустилась на две строчки, уступив свою прежнюю позицию чешской.

Лидер рейтинга в нынешнем году не изменился. Им уже шестой год подряд остается Южная Корея. На втором месте – Германия, а на третьем оказалась соседняя с Карелией Финляндия, которая по сравнению с 2018 года поднялась на четыре позиции. В десятку самых инновационных экономик мира вошли также Швейцария, Израиль, Сингапур, Швеция, США, Япония и Франция.

Среди стран бывшего Советского Союза положение России в этом рейтинге остается самым высоким. К примеру, Эстония занимает в нем 36 место, Литва – 37, Латвия – 42. Украина в нынешнем году потеряла семь позиций и оказалась только на 53 строчке. Белоруссия и Казахстан в этот рейтинг вообще не попали. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Евгений
2019-01-23 11:39:11
С учётом всех оптимизаций и финансовых ущемлений и урезаний находимся на каком-то лишь 27м месте? М-да... То самое чувство, когда изо всех сил играешь не по правилам и жульничаешь, а выиграть всё никак не можешь.
zanoza
2019-01-23 11:05:49
А где же обещанный рывок в экономике страны?
Leopol'd
2019-01-23 10:40:12
Не ценят они Медведева и Чубайса!!!
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