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В Карелии подвели итоги регионального конкурса "Экспортер года 2021"

Новости. Общество
16:10, 23 Марта 2021
фото: © Центр поддержки экспорта Карелии
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В Центре поддержки экспорта Республики Карелия 23 марта состоялось заседание конкурсной комиссии ежегодного регионального конкурса "Экспортер года 2021".

Профессиональное жюри, в состав которого вошли представители профильных органов власти, лидеры общественных объединений и эксперты в сфере экспорта, определило организации малого и среднего бизнеса, которые добились наибольших успехов в осуществлении экспортной деятельности в 2020 году. 

Конкурс носил заявительный характер. К участию были приглашены юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории республики и осуществляющие экспорт товаров и услуг за пределы России. В течение месяца на сайте Российского экспортного центра претенденты на победу могли заполнить анкету, разместив информацию о своей деятельности, международном продвижении и уровне экспортной активности.

Конкурс был создан специально для поддержки и развития карельского бизнеса, ориентированного на экспорт.  Участие в нем является признанным достижением на государственном уровне. Мероприятие направлено на выявление лидеров экспортной деятельности и продвижение лучших региональных кейсов в сфере международной торговли.

Заявки в рамках объявленного конкурсного отбора принимались по пяти отраслевым номинациям: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса", "Трейдер года" (для торговых домов), "Экспортер года в сфере услуг" и "Экспортер года в сфере высоких технологий". Дополнительно каждый участник имел право подать заявку в номинации "Прорыв года". По итогам проведения заявочной кампании на конкурс поступило 27 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства, которые прошли предварительную оценку на сайте Российского экспортного центра в соответствии с утвержденными критериями ранжирования.  

В результате работы конкурсной комиссии были определены 6 победителей. Они получат право использовать присвоенное звание в своей документации и рекламных материалах, а также денежный сертификат на развитие своей деятельности. Кроме того, комиссия приняла решение о вручении победителю в номинации "Прорыв года" сертификата на участие в международном мероприятии с индивидуальным стендом вне конкурсного отбора.

Итоги конкурса и список победителей будет опубликован в срок до конца марта. Награждение региональных чемпионов экспортной деятельности состоится в апреле.

Организатор регионального конкурса – Фонд "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" при поддержке регионального Министерства экономического развития и промышленности.

 

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Комментарии

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