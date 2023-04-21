Книгу про петроглифы Карелии издали в форме вопросов и ответов

Книгу «В гости к петроглифам Карелии» представят в Национальном музее республики, сообщили в республиканском Министерстве культуры.

Презентация состоится в четверг, 6 июля.

Как рассказали в ведомстве, автором текста является директор Национального музея республики Михаил Гольденберг – известный методист по преподаванию истории, кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования Карелии, заслуженный работник культуры Карелии.



Книга иллюстрирована красочными фотографиями Игоря Георгиевского и Ильи Тимина.



Издание могло бы иметь второе название – «Как читать каменную книгу».

В увлекательной форме читатели «овладеют языком каменной книги» – книга написана в форме вопросов и ответов: почему каждый десятый рисунок на петроглифах Карелии – лебедь? Почему «авторы» Онежских петроглифов жили вдали от изображений и приходили туда? Почему у женских фигур Онежских петроглифов одна рука поднята вверх, а другая опущена?

Эти и многие другие вопросы задает автор. Ответы могут быть многовариантными.



Тираж книги – тысяча экземпляров.

Начало презентации – в 16.00 часов, уточнили в Министерстве культуры Карелии.